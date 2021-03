Parchetul dă vina pe Politie pentru intervenția de la Onești Parchetul Judecatoriei Onesti a anunțat, joi, ca Politia are atributia de a desfasura activitati de negociere si asigura interventia pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate in mod ilegal. Toate acestea nefiind de competența procurorului prezent, temporar, la locul tragediei din Onești. “Avand in vedere o serie de aspecte aparute in spatiul media referitoare la rolul procurorului […] The post Parchetul da vina pe Politie pentru intervenția de la Onești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

