Stiri pe aceeasi tema

- ​De când a devenit operațional, la 1 iunie, Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a demarat nu mai puțin de 300 de anchete, iar prejudiciul adus bugetului european este estimat la 4,5 miliarde de euro, se arata într-un comunicat publicat pe site-ul instituției. De la…

- Cea mai bogata cantareața din lume este Rihanna, cu o avere de 1,7 miliarde de dolari, anunța revista Forbes, citata de AFP. Aceasta le depașește astfel pe alte vedete bogate, precum Madonna...

- Catalin Borcoman, procuror in cadrul Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, a declarat ca la nivelul instituției au fost sesizate numeroase cazuri privind presupuse infracțiuni ce au fost comise in Romania, potrivit unui interviu acordat marți pentru Adevarul.„ Inca din primele zile am…

- Noua instituție a pus sub acuzare un primar din Croația, acuzat de fapte de corupție. Masura vine dupa ce Parlamentul acestei țari a avizat cererea facuta de fosta șefa DNA.Forul condus de Laura Codruța Kovesi il are in vizor și pe premierul Cehiei. Din Romania, Parchetul European ar putea prelua cel…

- Șeful ASP, Vladislav Zara, susține ca in luna iunie a fost invitat la Președinție in legatura cu licitația de blanchete. Acestuia i s-ar fi recomandat „cu text deschis” sa anuleze licitația deja demarata, fara a primit vreo indicație la subiect in scris. Instituția prezidențiala a confirmat ca șeful…

- Actiunile Microsoft au urcat in timpul sedintei bursiere de marti cu 1,1%, capitalizarea sa depasind pentru scurt timp pragul de 2.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Ca punct de masura amintim ca PIB-ul Romaniei se ridica la aproximativ 245 miliarde dolari. Indicele Nasdaq al Bursei de la…