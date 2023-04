Stiri pe aceeasi tema

- Continua ecourile momentului tensionat inregistrat, saptamana trecuta, la ședința festiva organizata de IPJ, cu ocazia Zilei Poliției Romane, atunci cand șeful Palatului Comunal, Constantin Toma, a venit cu mai multe acuzații la adresa prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Corina…

- „Nu pot sa fiu fericit cand primesc la Primaria Buzau si pe numele meu acasa suspiciunea de frauda si suspendarea tuturor platilor pe finantarile europene pe care le avem la Buzau”, a afirmat primarul PSD al municipiului Buzau, Constantin Toma, la un eveniment dedicat Zilei Politiei Romane. "Cand vin…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, i-a reprosat prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Corina Stroe Tudorache, ca a dat curs unei sesizari penale neasumate, care a fost trimisa anonim prin posta, demers care ar fi putut bloca investitiile pe fonduri europene din oras,…

- Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad informeaza ca a fost dispusa arestarea preventiva fața un barbat care... The post Aradean arestat preventiv, dupa ce și-a violat sora care are handicap appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, este cercetat penal de procurorii anticorupție pentru abuz in serviciu, au transmis reprezentații DNA. Biroul de Informare si Relatii Publice a aratat, joi, intr-un raspuns la o solicitare a News.ro privind perchezitiile facute la sediul Primariei Sectorului 3,…

- Robert Negoița, primarul din Sectorul 3, este urmarit penal de procurorii de la DNA intr-un dosar in care este suspectat de abuz in serviciu. Urmarirea penala a inceput la cateva zile dupa ce la Primaria Sectorului 3 a fost percheziționata de DNA. Dosarul estel legat de emiterea presupus nelegala a…

- „Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectueaza cercetari intr-o cauza…