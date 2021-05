Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General anunța ca nu s-a putut stabili o diferenta de voturi pentru cei doi candidati la alegerile locale din Sectorul 1, respectiv Clotilde Armand si Dan Tudorache. Finalizarea...

- Procurorii de la Parchetul General nu au putut stabili o diferenta de voturi la alegerile de la sectorul 1, intre Daniel Tudorache si Clotilde Armand, astfel ca ancheta nu s-a terminat, iar termenul a fost prelungit pana la 1 august, la cererea Politiei Capitalei. Instituția spune, intr-un comunicat…

- Fostul primar al sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, a declarat ca in cazul in care se va dovedi ca alegerile din toamna trecuta au fost fraudate se va ajunge la anularea acelui scrutin. Precizarile social-democratului vin in contextul in care acesta ar avea cu 1.000 de voturi mai mult decat Clotilde…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, considera ca alegerile la Sectorul 1 au fost fraudate, iar Daniel Tudorache ar trebui sa fie primar. El arata ca procurorii au renumarat voturile, iar Tudorache era caștigator. ”Tudorache a caștigat alegerile la sectorul 1! O spun procurorii,…

- Clotilde Armand, USR, a caștigat fotoliul de primar al Sectorului 1 din Capitala in fața lui Dan Tudorache de la PSD, dar cei din urma au contestat vehement numaratoarea. Și se pare ca au avut dreptare, daca sursele Ziua News nu greșesc. Secția pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiție (SIIJ) a…

- Liderul de sindicat Viorel Șeicaru, etichetat drept „Polițistul torționar de la Secția 16”, a dezvaluit reporterilor SPYNEWS, in cadrul unui interviu exclusiv, oferit din arestul la domiciliu, ca el nu și-a facut decat meseria și ca se considera victima unor „grei” din Poliția Capitalei care au legaturi…

- Premiera dupa Revolutia din 1989. Buletinele de vot de la alegerile locale din septembrie din Sectorul 1 vor fi renumarate de politisti. Procedura a fost ceruta de procurorul care ancheteaza plangerea social democratilor dupa ce candidatul lor Dan Tudorache a pierdut scrutinul in favoarea lui Clotilde…

- Potrivit G4Media , totul incepe cu preluarea sacilor cu voturilor. Numarul total e reprezentat de aproximativ 1.600, depozitați in prezent la Tribunalul București, au explicat surse judiciare. ATENȚIE, deși sunt o tradiție, anul acesta sunt interzise in școli și gradinițe Vor fi ridicați…