Parchet modern si atemporal, pentru diferite stiluri de design interior

- Sursa foto: Shutterstock Imaginea poate fi descarcata de aici Te pregatești pentru renovarea apartamentului sau vrei sa-ți amenajezi casa in tendințe? Iți prezentam in continuare trendurile anului 2023 in design interior, ca sa cumperi mobilier modern, accesorii și decoruri recomandate de specialiștii…

- Operația imediat urmatoare montarii unui parchet este montarea de plinta pentru parchet peste tot pe unde a fost montat acesta. Excepție o fac locurile de la pragul ușii, unde dupa caz se poate monta plinta sau nu, funcție de distanța pe inalțime și ușa la inchidere. O alta excepție de la montare este…

- Standul Razer de la CES 2023 nu a impresionat neaparat prin dimensiuni, cat prin produsele care se aflau acolo. A fost unul dintre locurile in care am petrecut cel mai mult timp, zeci de minute in care am trecut printre noutați și produse cu un istoric considerabil, insa absente de pe piața noastra…

- Design-ul interior reprezinta una dintre cele mai ofertante posibilitati prin care poti da personalitate casei tale, scotand in evidenta tendintele si abordarile stilistice pe care le imbratisezi. Configuratia incaperilor, destinatiile acestora, materialele folosite, mobilierul, accesoriile de interior,…

- Hyundai ne face o surpriza la final de an dupa ce a dezvaluit oficial cea de-a doua generație a lui Kona. SUV-ul subcompact a fost lansat pentru prima data in 2017, iar noua iterație se distinge printr-un design nou, alaturi de disponibilitatea a nu mai puțin de 4 versiuni diferite ale noului model.…

- Stilul mid-century revine in atentia iubitorilor de design interior in cadrul evenimentului "Doua secole de design - licitatia unei colectii de interior", organizat de A10 by Artmark pe 24 noiembrie, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ​Stilul Mid-Century revine in atenția iubitorilor de design interior in cadrul evenimentului „Doua secole de Design – Licitația unei Colecții de Interior”, organizat de Casa de Licitații A10 by Artmark, saptamana viitoare, joi, 24 noiembrie. Șarmul stilulului Mid-Century aduce o parte din bucuria și…

- Stilul minimalist a avut un impact inca de la inceputul secolului al XX-lea, iar astazi este in topul preferințelor atunci cand discutam despre amenajarile interioare. Deși de multe ori este asociat cu simplitatea, adevarul este ca stilul minimalist este centrat pe crearea unui spațiu aerisit și luminos,…