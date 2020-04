Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei a fost inregistrat, la data de 01.04.2020, un dosar penal, avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si ped. de art. 352, alin. 1 si 9 din Codul penal, constand in aceea ca mai multe persoane, aflate in carantina la Motelul Nova din Sighetu Marmatiei, nu respecta restrictiile stabilite in perioada de carantina, privind separarea de alte persoane, in sensul ca s-au intalnit in barul motelului, practicand jocuri de societate si consumand diverse bauturi. ”Aspectele mai sus aratate au…