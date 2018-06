Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Public anunta luni ca a finalizat analiza modificarilor aduse Codului de procedura penala, 33 de articole de lege prezentand elemente de neconstitutionalitate. Articolele criticate de Parchetul General se refera la prezumtia de nevinovatie, dreptul la aparare sau drepturile persoanei vatamate…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat, luni, ca a fost finalizata analiza modificarilor aduse Codului de procedura penala, inclusiv prin consultarea unitatilor de...

- Ministerul Public a finalizat analiza modificarilor aduse Codului de procedura penala, inclusiv prin consultarea unitatilor de parchet si a structurilor specializate, fiind identificate 33 de articole de lege care prezinta elemente de neconstitutionalitate. Articolele de lege criticate se refera la…

- Parlamentarii PNL și USR au depus joi la Curtea Constituționala o sesizare privind legea de modificare a Codului de procedura penala, adoptata luni de parlament. Deputatul PNL Ioan Cupșa, membru in comisia speciala condusa de Florin Iordache, a declarat ca sunt "peste 50" de articole neconstituționale…

- Proiectul Partidului Social Democrat de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22,00, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri si dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa…

- Ministerul Public isi exprima ingrijorarea, marti, referitor la maniera in care au fost adoptate unele modificari la Codul penal si Codul de procedura penala, fara sa se tina cont de observatiile CSM si ale asociatiilor profesionale. "Ministerul Public isi exprima ingrijorarea in legatura…

- "Ministerul Public iși exprima ingrijorarea in legatura cu modul in care au fost adoptate o serie de modificari ale Codului penal și Codului de procedura penala, fara a fi luate in considerare observațiile și propunerile formulate de catre Consiliul Superior al Magistraturii și asociațiile profesionale…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a dat luni raport pe proiectul de modificare a Codului de procedura penala, intr-o dezbatere fulger, dupa ce proiectul a fost adoptat fara probleme de Senat saptamana trecuta.