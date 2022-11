Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mulți romani intenționeaza sa faca nunta anul viitor, in contextul in care ultimii ani au fost umbriți de pandemia de coronavirus care a interzis cu totul astfel de evenimente. Astfel, in randurile de mai jos va vom spune zilele lui 2023 in care nu se fac nunți. Cand nu se fac nunți anul viitor.…

- Postul Craciunului 2022: Care sunt zilele cu dezlegare la pește și vin Postul Craciunului 2022: Care sunt zilele cu dezlegare la pește și vin Postul Nașterii Domnului a inceput pentru credincioșii din Romania, o perioada de post „presarata” cu multe zile de dezlegare la pește, ulei și vin. Citește și:…

- Romanii nu se tem de evenimentele nefericite petrecute, recent, in Turcia. Deși o lume intreaga a fost șocata de cruzimea atentatului, mulți turiști nu renunța la vacanțele pe malul Bosforului. Romanii nu se tem de atentatele din Istanbul și planifica in continuare vacanțele Zilele trecute, un atentat…

- Cat au ajuns sa fie prețurile in Mamaia in timpul programului litoralul pentru toți. Programul Litoralul pentru toți a inceput de la finele lunii august. Cei care nu au ajuns pe litoral inca in acest an, o vor putea face acum, inclusiv la Mamaia, cu prețuri extrem de accesibile, arata litoralulromanesc.ro.…

- Proiect de lege prin care 6 si 7 ianuarie sa devina zile libere Boboteaza si Sfantul Ioan, adica 6 și 7 ianuarie, ar putea fi zile libere, potrivit unui proiect de lege inițiat și depus in Parlament de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si de liderul grupului deputatilor PSD, Alfred Simonis.

- Zilele trecute, moderna baza sportiva Idu, din Mamaia (Constanța), a gazduit cea de-a 32 ediție a Campionatului Internațional de Veterani al Romaniei, o competiție din cadrul circuitului ITF. Ca de obicei, pe tablourile de concurs s-au regasit și tenismeni din Suceava, care n-au batut drumul ...