Parcarile administrate de Municipalitate beneficiaza acum de „paznici” specializați: doua mașini echipate cu un program dedicat care se vor asigura ca șoferii și-au respectat obligațiile de plata. In cadrul unei conferințe de presa susținute joi, edilul a precizat ca aceste doua mașini reprezinta inceputul dintre cele 18 autovehicule pe care Compania Municipala Parking București le va utiliza pentru a verifica plațile și pentru a asigura siguranța autoturismelor parcate in locațiile administrate de Primaria Capitalei."In momentul acesta am depasit 30.000 de locuri de parcare pentru care s-au facut…