«Parcările multi-nivel, soluția pentru decongestionarea străzilor din Slobozia!» In vreme ce ani buni locuitorii din cartierele indepartate ale Sloboziei au fost tratați cu indiferența de cei care s-au aflat la carma orașului, a venit vremea schimbarii. Iar schimbarea o aduce Dragoș Soare, candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Slobozia. Acesta a dat startul unui tur electoral in zonele din oraș pe care foștii administratori ai orașului le-au uitat. Astfel, Dragoș Soare a aflat care sunt nevoile cetațenilor care locuiesc in respectivele cartiere și le-a explicat acestora care sunt, in viziunea sa, cele mai eficiente soluții pentru rezolvarea lor. Parcari multi-nivel... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

