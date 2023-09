Parcări rezervate și prioritate la casele de marcat şi ghişee pentru gravide şi persoanele însoţite de copii mai mici de 5 ani Femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat de la instituțiile publice și private, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. „Femeile gravide, precum si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 […] The post Parcari rezervate și prioritate la casele de marcat si ghisee pentru gravide si persoanele insotite de copii mai mici de 5 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeile insarcinate sau/și persoanele insotite de copii cu varsta pana la 5 ani vor avea prioritate prin lege la casieriile sau ghiseele entitatilor publice si private, precum si la serviciile oferite de acestea. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, decizional, un proiect de lege in acest sens. …

- Parlamentul a adoptat miercuri un proiect de lege potrivit caruia femeile gravide si persoanele insotite de copii mici au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat din cadrul entitatilor publice și private.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate. Acestea vor avea prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat din cadrul entitatilor publice si private, precum si…

- Femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat de la instituțiile publice și private, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 259 de voturi pentru, doua voturi contra și 7 abțineri, un proiect de lege potrivit careia femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca vor fi acordate ajutoare pentru familiile victimelor tragediei de la Crevedia, unde doua explozii la o statie GPL urmate de incendiu s-au soldat cu moartea a trei persoane si cu peste 50 de raniti – si pentru cei cu gospodarii afectate de incendiu si a precizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea Codul muncii care prevede ca salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 11 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna. „La cerere, salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani beneficiaza…

- Salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna, potrivit unui proiect de lege pentru completarea Codului muncii. Proiectul a fost adoptat miercuri in unanimitate de Camera Deputatilor. Proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare…