- Tarifele pentru parcari ar putea sa creasca, in urmatoarea perioada, in București, iar locuitorii capitalei ar putea fi nevoiți sa scoata din buzunare nu mai puțin de zece lei pentru a-și lasa mașina in centru.

- Spectacole gratuite, muzica și ateliere de creație, pe Calea Victoriei din Capitala, in acest weekend, pe 2 și 3 iunie. Astfel ca, una dintre cele mai frumoase artere ale Bucureștiului a devenit pietonala. Manifestari artistice, ateliere de creație și spectacole de teatru au avut loc sambata pe traseul…

- Comunitatea Coruptia Ucide anunta pentru duminica seara, in fata Muzeului de Arta din Captala un protest cu lumini pe fatada cladirii, ca urmare a deciziei politiei de a-l amenda pe tanarul care a proiectat mesajul #rezist pe aceeasi cladire in timpul festivalului de lumini „Spotlight. Potrivit paginii…

- Potrivit paginii dedicate evenimentului, acesta va incepe la ora 21.30 si va dura o ora, iar oamenii sunt sfatuiti sa vina cu lasere si cu lanterne. "Cristian Mihai Dide, un tanar din Bucuresti care a participat de-a lungul timpului la mai multe proteste indreptate impotriva guvernelor PSD-ALDE…

- A inceput marea asfaltare. Cel puțin așa a anunțat astazi, 11 aprilie, primarul general Gabriela Firea. Pe unele din marile bulevarde se lucra inca de dimineața la refacerea carosabilului. Reporterii Libertatea au filmat cum acopera muncitorii o groapa de pe bulevardul Iuliu Maniu. “Primaria Municipiului…

- Cladirea de pe care a cazut vineri tencuiala pe doua masini parcate pe o strada din Sectorul 3, in Centrul Vechi al Bucurestiului, este proprietate privata, Politia Locala amendandu-i pe proprietari si anul trecut pentru ca nu au reabilitat imobilul. Proprietarii celor doua masini avariate au depus…

- Se circula in conditii de iarna pe strazile din Bucuresti, din cauza ninsorii, fiind valori ridicate de trafic pe arterele principale, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei. "Nu sunt probleme mari.Se circula in conditii de iarna. Sunt valori de trafic mai ridicate pe artetele…