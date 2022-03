Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de perchezitii au loc joi dimineata, in Dambovita, Bucuresti si Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane euro, fiind vizati mai multi dezvoltatori imobiliari. „Astazi, 31 martie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare…

- Patru perchezitii au loc, luni dimineata, in Prahova si Dambovita, intr-un dosar de inselaciune prin metoda ”Accidentul”. ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Orasului Valenii de Munte pun in executare patru mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Prahova si Dambovita, la persoane…

- Despagubiri-record, in valoare totala de 7 milioane de euro, sunt cerute de familiile fetițelor spulberate cu mașina pe trecerea de pietoni de agentul Constantin Popescu, de la Secția 5 Poliție din Capitala. Dezvaluirea a fost facuta de avocatul Adrian Cuculis, in emisiunea “Decisiv” de la Antena 3,…

- Ioana Theodoru Serviciul Roman de Informații iși ia masuri de precauție pentru un an care se anunța dificil, avand in vedere crizele care amenința Romania: cumpara hartie igienica in valoarea de peste 2,2 milioane de lei (peste 440.000 de euro), la care se adauga TVA. Achiziția este facuta de U.M.0929…

