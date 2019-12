Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a caștigat in municipiul Suceava cu 65%, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a precizat ca scorul a rezultat dupa numaratoarea paralela a 99,9% din voturi la secțiile de votare din municipiul Suceava. Datele arata ca au votat 48.368 de alegatori, reprezentand 46,46 %. Klaus…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat ca sesizarea sa privind plata incorecta a celor 3.913 de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare a fost rezolvata. El reclamase, luni, 11 noiembrie, ca respectivii membri au fost pontați de catre președinții birourilor electorale…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca punctele de colectare a deșeurilor vor fi supravegheate video. El a afirmat ca s-a luat aceasta decizie, dupa ce s-a constatat ca nu toți cetațenii respecta regulile de depozitare a gunoiului. De menționat ca municipalitatea a inițiat o campanie…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat ca municipiul Suceava este pregatit pentru intervențiile la deszapzire. El a spus ca operatorul de salubritate are in stoc 600 de tone de sare și 250 de tone de material antiderapant. De asemenea, el a spus ca sint pregatite 14 autospeciale doate cu…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, s-a aflat astazi alaturi de colegii sai din Primarie intr-o acțiune de informare a sucevenilor privind colectarea selectiva corecta a deșeurilor. Acțiunea a avut loc in preajma punctelor de colectare nou amplasate pe raza municipiului Suceava. Harșovschi a lansat…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, anunța ca Primaria municipiului Suceava va adopta o serie de masuri ce vizeaza stimularea achiziționarii de mașini electrice, nepoluante. El a enumerat: utilizarea gratuita a locurilor de parcare destinate vehiculelor electrice din parcarile administrate de Primaria…

- Conform acestuia, in perioada 2019 - 2020, 580 de copii nu au fost admisi din cauza numarului prea mic de locuri in cresele de stat. 'Pentru a veni in sprijinul parintilor ai caror copii au ramas fara loc la cresa, propunem acordarea unui sprijin financiar pentru plata bonelor, bani ce vor fi alocati…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi, a anuntat ca incepand cu data de 1 octombrie 2019 plata parcarilor cu taxa din municipiul Suceava se poate face folosind o aplicatie de mobil intitulata „Suceava Parking”, prin intermediul cardului bancar. Aplicatia este disponibila gratuit pe Android si iOS.…