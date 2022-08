Parcarea pe Transfăgărășan, restricţiontă pentru eliminarea cozilor Din cauza coloanelor de mașini care se formeaza pe Transfagarașan , Poliția Sibiu anunța restricționarea parcarilor pe acest drum. IPJ Sibiu anunța masuri suplimentare de delimitare a zonelor in care nu se poate staționa sau parca pe Transfagarașan. Autoritațile spun ca traficul este ingreunat in aceasta perioada de numarul foarte mare de turiști care ajung in zona. In acest context, polițiștii sibieni au luat masuri suplimentare, incepand cu acest sfarșit de saptamana, de sistematizare rutiera și de delimitare a zonelor in care nu se poate parca sau staționa. Astfel, de vineri, 12 august,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc, cu puțin timp in urma, la Casa Armatei. Este vorba despre un motociclist accidentat. Dupa cum vedeți in fotografiile primite de la un cititor, trecatorii au sarit in ajutorul motociclistului. Sunt așteptați paramedicii și polițiștii. UPDATE „In urma coliziunii a rezultat o victima,…

- Azi-noapte, in intervalul orar 20.00 – 05.00, polițiști de la Secțiile 1-5 Poliție, Biroul de Investigații Criminale și Biroul Rutier au organizat și desfașurat o acțiune, cu efective marite, pe raza municipiului Brașov. Totul in vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale, verificarii respectarii…

- Polițiștii au ajuns la locul unui accident care a avut loc la intesecția dintre strazile Uranus și Zorilor, din municipiul Brașov. In accident au fost implicate mai multe autoturisme. Polițiștii sunt la fața locului și cerceteaza imprejurarile in care a avut loc accidentul. In urma impactului, unul…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Codlea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “talharie”. Ieri, in jurul orei 17.55, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112. Cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 61 ani, ar fi…

- Peste 1.000 de camere de supraveghere vor impanzi Brașovul, in viitorul apropiat. Pentru mai multa siguranța pe strazile din oraș, dar și pentru a reduce vandalizarile de pe domeniul public, Primaria a lansat licitația pentru achiziția sistemelor de supraveghere. Autoritațile locale vor sa instaleze…

- IPJ Brașov anunța ca in jurul orei 17.20, pe strada Harmanului din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier, coliziune intre doua autovehicule. In urma coliziunii au rezultat doua victime, care au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. La testarea conducatorilor…