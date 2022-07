Parcarea pe timp de noapte in Constanta si in statiunea Mamaia va fi gratuita pana la finalul acestui an!

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta extraordinara de Consiliul Local Municipal, astazi, 21 iulie, de la ora 14.00, in sistem de videoconferinta.Pe ordinea de zi este doar proiectul privind suspendarea unor prevederi din Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice in municipiul Constanta. Prin intermediul amendarii…

- In sedinta extraordinara convocata astazi de primarul Vergil Chitac, grupul de consilieri municipali USR Constanta va depune trei amendamente.Doua dintre amendamente prevad suspendarea totala pe timp de noapte intervalul orar 22.00 08.00 a tarifelor de parcare din statiunea Mamaia si municipiul Constanta,…

- Conform proiectului de Consiliu Local municipal prin care se doreste suspendarea obligativitatii platii tarifului de parcare din municipiul Constanta si statiunea Mamaia, se va aplica aceasta derogare zilnic intre orele 22.00 si 08.00, doar pana la data de 15 septembrie 2022, inclusiv. Conform articolului…

- Consilierii constanteni USR vor depune un amendament in acest sens in cadrul sedintei extraordinare care va avea loc saptamana viitoarePrimarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a anunta ca va propune parcare gratuita, in intervalul 22.00 8.00 in municipiul Constanta si statiunea Mamaia saptamana…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca va propune Consiliului Local aprobarea initiativei sale ca parcarea sa fie gratuita pe timpul noptii, in intervalul orar 22,00 - 08,00, atat in oras, cat si

- In Mamaia la autoservire daca mergi poți sa platești de la 30 de lei pe o masa, dar poți ajunge și la 50 de lei de persoana daca ceri și desert și o bautura. O bere pleaca de la 15 lei la draft, poate ajunge și la 17 lei, un mic costa 7 lei, iar cea mai ieftina shaorma este 22 de lei. Hamsiile se vand…

- Pompierii din Constanța au intervenit duminica dimineața pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-o camera de hotel din stațiunea Mamaia, potrivit News.ro . In hotel se aflau și doi cetațeni ucraineni. Zeci de persoane, care erau cazate in hotel la momentul incidentului au fost evacuate. Flacara a…