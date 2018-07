Parcarea in zona 0 din Bucuresti, mai scumpa decat in multe capitale europene

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Ieri, au inceput, la Debrecen, in Ungaria, Campionatele Mondiale de Handbal Feminin la categoria U20. Reprezentativa feminina a Romaniei va debuta, insa, astazi in competiție, iar in lotul coordonat de antrenorul Gheorghe Tadici se afla și o jucatoare de la HC Activ CSO Plopeni, Bianca…

- Aproape de sediul nostru, in centrul Capitalei, este o parcare privata. 5 lei costa jumatate de ora de stationare, ziua fiind calculata la 80 de lei. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / Opinii )

- Primaria Capitalei vrea sa stabileasca noi tarife pentru folosirea parcarilor din oras, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului General. Daca in prezent, pentru o ora de parcare se plateste 1,5 lei pe ora, tariful ar putea ajunge la 10 lei in centru.

- Accesul publicului, incepand cu orele 17:00. Regulament de buna desfașurare. Cele mai indragite balade rock, Wind of Change, Still Loving You sau Rock You Like a Hurricane vor rasuna la București, marți, 12 iunie, incepand cu orele 21:00, la Romexpo (Parcarea C), in cadrul unui concert de colecție…

- O reușita de excepție a Primariei Sectorului 4 al Capitalei. In ciuda tuturor piedicilor puse de diferiți actori Parcarea de la Parcul ”Lumea copiilor” a fost finalizata.Este vorba de o investiție de 1 milion de euro care a fost finalizata intr-un timp record. Vezi și: Bomba cu ceas,…

- Duratele etapelor proiectului care trebuie parcurse conform procedurilor standard permit o estimare a inceperii lucrarilor de constructii la strazile Bucuresti si Prelungirea Bucuresti in a doua jumatate a anului 2019.

- Soferul a fost audiat, in noaptea de vineri spre sambata, la Sectia 2 Politie, la finalul audierilor el fiind retinut. Barbatul a fost dus la Politie vineri seara, dupa ce a fost prins de politisti cu focuri de arma. El facea drifturi in parcarea unui complex comercial. "A fost somat verbal sa se opreasca,…

- Un sofer care facea, vineri seara, drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti a fost oprit de catre politistii din cadrul Sectiei 2 Politie dupa folosirea armamentului din dotare. Acesta a fost retinut.