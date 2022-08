Parcarea în centrul Bucureștiului, un lux începând din 15 august. Amenzi usturătoare pentru neplata în avans a locului de parcare Parcarea in centrul Bucureștiului, in zonele deținute de municipalitate, va fi un lux incepand din 15 august 2022. Daca nu se achita anticipat tariful, la momentul sosirii in parcare, se vor aplica amenzi substanțiale. Amenda este de 200 lei/zi, iar imobilizarea autovehiculului prin blocarea roților se face pana la stingerea obligației de plata, anunța Compania […] The post Parcarea in centrul Bucureștiului, un lux incepand din 15 august. Amenzi usturatoare pentru neplata in avans a locului de parcare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

