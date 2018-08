Parcarea gratuita a angajatilor companiilor municipale ne costa doua milioane de euro? USR ii cere socoteala lui Firea

Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani dupa preluarea mandatului, Gabriela Firea si-a indreptat atentia si catre strazile neasfaltate din Bucuresti, cateva sute. Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de joi a fost introdus proiectul privind aprobarea Programului multianual pentru accelerarea…

- Angajatii Administratiei Strazilor au intrat intr-o greva spontana marti, oprind lucrul timp de doua ore, dupa ce conducerea acesteia a decis sa inchirieze echipamentele si toate utilajele altor institutii din subordinea Primariei Capitalei, cand acestea au nevoie, asa cum arata si un proiect de hotarare…

- Regia Autonoma de Distributie a Energie Termice (RADET) solicita Primariei Capitalei subventii de peste 80 de milioane de lei, dupa ce anul trecut a inregistrat pierderi de agent termic destinat incalzirii si apei calde pentru populatie de 28,61 la suta, depasind nivelul planificat inital de 22,5 la…

- In cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București, consilierii urmeaza sa voteze o rectificare bugetara unde este prevazuta și acordarea de catre municipalitatea a sumei de 10 milioane de lei pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului. La inceputul ședinței de astazi, Gabriela Firea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat mitingul din 10 august, organizat de romani din strainatate, la care sunt anuntate sa participe circa un milion de persoane, potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei citat de Digi24.ro. Decizia a fost luata dupa o intalnire cu reprezentanti…

- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit, marti, cu un nou material video in care face un bilant triumfalist al primilor doi ani de mandat. Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate, ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din…

- In doar doua saptamani, 350 de cupluri au intrat in programul Primariei Capitalei care acorda sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar…