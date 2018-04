Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu presedintele parlamentului lituaninan, au inaugurat, joi, „Parcul 100 de stejari”, in Bucuresti. Parcul este dedicat Centenarului Marii Uniri si este, totodata, simbolul al aniversarii a 100 de la Restaurarea Lituaniei.Amenajat pe o suprafata…

- Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din a fost somat de politistii din Sectorul 2 sa opreasca, insa din cauza ca acesta a refuzat au fost folosite focuri de arma.

- In 1969 am cumparat un teren intravilan cu chitanța de mana. In martie 2002 am solicitat si instanța mi-a aprobat trecerea terenului in proprietate prin uzucapiune (l-am folosit peste 30 de ani, perioada in care am platit toate impozitele si taxele legale). Intrebarea este: mai poate vreun moștenitor…

- Prin consilierii sai Mihaela Murgoci, Cristi Matache si Guilhem Moulin, USR Sector 4 a introdus luni la Tribunalul Bucuresti o actiune de anulare a Hotararii Consiliului Local Sector 4, nr. 347/18.12.2017, prin care au fost stabilite noile sume de plata pentru taxa de salubrizare. Hotarare este considerata…

- Lucrarile de curatenie in Capitala sunt in toi. Cat vremea este frumoasa, muncitorii au strans de pe jos toate crengile si murdaria adunata pe strazi dupa topirea zapezii.Curatenia generala a inceput de la Ciocana, iar dupa aceea, se va muta in alt sector.

- Autoritațile din sectorul 2 propun o soluție pentru a spala șoselele: parcarea alternativa pe un sens de mers. Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu propune Consiliului Local al Sectorului 2 un proiect de hotarare privind aprobarea parcarii alternative pe un sens de mers, in vederea spalarii…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza:La aceasta ora flux majorat de transport, se stabilește:Sectorul BUIUCANI:V.Lupu, direcția spre str.C Stere;intersecția cu sens giratoriu: str.C.Ieșilor - I.Creanga - Ștefan cel Mare;M. Viteazul, direcția de deplasare bd. Ștefan cel Mare.

- De aproape un deceniu, sute de mii de locuitori, din cartierul bucurestean Drumul Taberei, asteapta finalizarea lucrarilor de construire a metroului, cel mai important proiect de infrastructura din Capitala, ce pare blestemat sa nu se mai termine. Proiectul de construire a Magistralei 5 de metrou, care…