- Metrorex a anuntat, vineri, ca posesorii unui abonament valabil vor beneficia de parcare gratuita la terminalul multimodal Straulesti, incepand din 1 martie. Astfel, parcarea de tip Park&Ride de la terminalul multimodal Straulesti devine gratuita, in cadrul unui proiect pilot. „Acesta consta in…

- Un incident neplacut într-un troleibuz din capitala a stârnit zarva pe rețelele de socializare. Un baiat de 13 ani ar fi fost alungat din troleibuz de catre taxatoare. Și asta pentru ca avea abonament, dar nu avea la el carnetul de elev. Dupa ce mama copilului a relatat despre…

- In drum spre stadionul unde Rapid Bucuresti a jucat impotriva Turris Turnu Magurele, fanii rapidisti au scos din metrou, au lovit și au scuipat un tanar asiatic, de teama coronavirusului.Rapidistii au observat un tanar asiatic, pe care l-au acuzat ca este responsabil de raspandirea noului…

- Metrorex a anuntat, marti, ca in perioada imediat urmatoare va efectua un program suplimentar de dezinfecție in toate garniturile de metrou, pentru prevenirea si diminuarea riscurilor de contaminare cu...

- Incident sambata seara in statia de metrou Pacii din Capitala. Un barbat in varsta de 40 de ani a cazut pe sinele trenului si a fost scos de pompieri de sub al treilea vagon. Starea victimei este grava, spun medicii care au fost nevoiti sa-i amputeze o mana.

