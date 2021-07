Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput lucrarile la noul terminal de sosiri pe care il va avea Aeroportul International Craiova. In acelasi timp, lucrarile la terminalul de plecari al aeroportului se afla intr-un stadiu avansat. „In aceasta perioada se desfașoara operațiunile de realizare a fundației pentru noul terminal de sosiri…

- Copresedintele USR PLUS, Dan Barna, solicita urgentarea infiintarii Agentiei pentru Investitii in Sanatate. Vicepremierul sustine ca noua structura nu va ingreuna proiectele din sanatate. Pe de alta parte, Ludovic Orban a anuntat ca proiectul va trebui rediscutat in Coalitiei.

- Autoritațile anunța noi taxe pentru șoferi, pentru transportatori, dar și taxe care sa impiedice cumpararea de mașini vechi. ”La Transport, vorbim de o schimbare a modului in care se taxeaza transportul de marfuri, pentru ca-n acest moment, acea rovinieta pentru transportatori nu ține cont și de cat…

- Centru de Vaccinare la Aeroportul Otopeni Foto: Arhiva Un cabinet de vaccinare NON STOP a fost deschis astazi la Aeroportul Otopeni- principala poarta aeriana a României, imunizarea împotriva Covid 19 realizându-se cu serul Johnson &Johnson, în doza unica,…

- Primarul Clujului, Emil Boc, este un susținator al regionalizarii tarii prin desființarea județelor, fiind de parere ca doar o reforma administrativa poate contribui la modernizarea Romaniei.

- Parcarea de la Sosiri de la Aeorportul Otopeni va fi avea sistem modern de plata, cu cititor de numere de inmatriculare și cu bariere moderne, anunța Catalin Drula: „Scapam de acel sistem oribil cu fisa, care ne blocheaza parcarea și așteapta toata lumea la cozi”. „S-a dat ordinul de incepere…

- Parcarea de la Sosiri de la Aeorportul Otopeni va fi avea sistem modern de plata, cu cititor de numere de inmatriculare și cu bariere moderne, anunța Catalin Drula: „Scapam de acel sistem oribil cu fisa, care ne blocheaza parcarea și așteapta toata lumea la cozi”, potrivit Mediafax.

- “Astazi, 5 mai 2021, CN Aeroporturi Bucuresti a emis Ordinul de incepere a lucrarilor pentru modernizarea parcarilor de la Aeroportul International Henri Coanda. In cadrul proiectului vor fi modernizate atat cele cinci parcari publice (doua, aferente aerogarilor Sosiri respectiv Plecari si trei parcari…