- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca pe data de 4 iunie vor demara lucrarile de reabilitare a colectorului menajer fecaloid din str. Bucuresti, tronsonul cuprins intre strazile Al. Pușkin și Mitropolit G. Banulescu – Bodoni.

- Primaria municipiului Chisinau anunța despre amenajarea pe strada București, tronsonul cuprins intre str. Lev Tolstoi – bd. Dacia a unei benzi suplimentare de virare la dreapta, inclusiv a unei benzi de incadrare pe Viaduct pentru fluidizarea traficului rutier din zona.

- Primaria municipiului Chisinau va beneficia de un grant in valoare de peste 18 milioane 970 mii lei din partea Consiliului local al municipiului Bucurest pentru reabilitarea scarilor de granit din Parcul „Valea Morilor". Acordul de grant a fost semnat, astazi, in cadrul intrevederii primarului general…

- Autobuzele care au fost donate municipiului Chișinau de catre municipiul București vor circula in scurt timp pe strazile capitalei. Maine, șeful interimar al Direcției Transport, Vitalie Butucel va merge la București pentru a aduce unitațile de transport. Anunțul a fost facut astazi, in cadrul ședinței…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 23 – 29 aprilie Gradina Zoologica din Capitala va fi inchisa pentru vizitatori, in legatura cu organizarea lucrarilor de reparație a cailor de acces de pe teritoriul instituției.