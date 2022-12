„Parcarea de la blocul tau”. Un nou șantier inchis in ajun de Anul Nou in municipiul Botoșani Pe Aleea Școlii, a fost amenajata o noua parcare, in mai puțin de 2 luni jumatate de la inceperea lucrarilor pe o suprafața de aproximativ 652 mp, incluzand atat cele doua cai de acces cat și trotuarele aflate intr-un grad avansat de degradare. Cele 27 de locuri de parcare, nou amenajate la nivel european, vor […] Citește „Parcarea de la blocul tau”. Un nou șantier inchis in ajun de Anul Nou in municipiul Botoșani in Botosani24.ro .