- Primaria Sectorului 4 introduce, incepand cu 23 august, plata pentru locurile de parcare situate pe bulevarde. Plata se va face prin SMS, iar cei care nu o vor face, vor avea roțile mașinii blocate. „Cele...

- Potrivit surselor, o angajata gasit un bebeluș mort in baia unei benzinarii din Sectorul 2 al Capitalei. Toata zona a fost inconjurata, iar autoritațile au declanșatat o ancheta. Anuntul a fost facut de Antena 3. Potrivit primelor informații obținute, in toaleta unei benzinarii din București a fost…

- Premierul Florin Citu, care va candida la congresul din toamna pentru functia de presedinte al PNL, le-a transmis joi ''un mesaj ferm'' colegilor liberali din Bucuresti sa voteze intelept cand aleg liderii de la sectoarele Capitalei. Mesajul a fost transmis liberalilor…

- Doi livratori de mancare, in varsta de 26, respectiv 36 de ani, au fost reținuți dupa ce au amenințat cu o arma și apoi au talharit doi tineri din București, informeaza Digi24 . S-a intamplat in zona unui centru comercial din Sectorul 4. Cei doi suspecți s-au napustit asupra celor doi tineri cu un pistol…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, afirma ca in doua sectoare din Bucuresti nu s-a facut niciun demers pentru desfiintarea spatiilor comerciale construite ilegal la metrou, el sustinand ca asteapta ca edilii celor doua sectoare sa emita autorizatiile de desfiintare si sa le puna in aplicare.…

- Sectoarele 1 si 4 ale Capitalei sunt cele mai solicitate de soferi, conform yeParking. Cel mai putin solicitat sector de catre soferii din Bucuresti este Sectorul 2. Autoritatile locale ar trebui sa ia in considerare colaborarea cu mediul privat pentru parcari. Soferii din Bucuresti stiu ca…

- Peste un sfert dintre soferii (27%) care circula prin Bucuresti cauta, zilnic, un loc de parcare in centrul orasului si pierd, in medie, 10-20 minute pana gasesc un astfel de spatiu de stationare, arata datele unui studiu realizat de o aplicatie de parksharing, arata Agerpres. Conform yeParking,…

