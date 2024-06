Parcare in București Bucuresti, 05 IUNIE 2024. Numarul scurt 7458 este in continuare valabil pentru plata contravalorii serviciului public de parcare, conform contractului in vigoare cu Compania Municipala Parking București S.A. ( https://cmpb.ro/page/185 ). In cursul zilei de ieri, 4 iunie 2024 am recepționat mai multe sesizari formulate de cetațenii din Municipiul București, prin care ne-au adus la cunoștința faptul ca au primit, fara ca in prealabil sa fi solicitat și fara a iși exprima acordul in acest sens, un mesaj de tip SMS de la expeditorul ParkingB, prin care acesta, in mod eronat, a…