- Introducerea unei taxe de acces in centrul Capitalei nu este o idee constructiva, iar pana la implementarea acestei masuri este necesara crearea unor alternative pentru cetateni, sustine europarlamentarul PPE si presedinta Comisiei de mediu din Parlamentul European, Adina Valean."Nu trebuie…

- Noile tarife pentru locurile de parcare din centrul Capitalei, majorate prin votul Consiliului General, vor intra in vigoare de la 1 iulie, municipalitatea sustinand ca masura era necesara deoarece in Bucuresti au fost depasite limitele stabilite prin legislatia UE privind calitatea aerului.

- O strada din centrul Bucureștiului s-a surpat, cel mai probabil in urma ploilor torențiale din ultimele zile. Craterul uriaș a aparut pe strada Spiru Haret, chiar pe trecerea de pietoni. O strada din centrul Capitalei s-a surpat, dupa ce in ultimele zile Capitala a fost lovita de ploi torențiale, la…

- Hotelul Ramada-Majestic din centrul Capitalei, deținut de grupul turc Ener Holding, a fost scos la vanzare cu peste 13 milioane euro. Construit inainte de Primul Razboi Mondial, gazda pentru actorii și recuzita Teatrului Național dupa ce cladirea acestuia a fost bombardata de aviația americana in al…

- Fundatia Carturesti va organiza, de vineri pana duminica, in Capitala, evenimentul “Street Delivery – Smart Cities”, fiind impuse restrictii rutiere in centrul Bucurestiului, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Un barbat a zacut mai bine de trei ore pe un trotuar din centrul Bucurestiului, fara a fi bagat in seama de trecatori, incidentul fiind povestit de o tanara pe pagina sa de Facebook, relateaza Romania TV. Femeia a sunat la 112 si medicii au descoperit ca barbatul nu era nici baut, nici nu consumase…

- De lucrare se va ocupa compania de project management si consultanta in constructii Vitalis Consulting. Oficialii Vitalis Consulting nu au confirmat informatia privind transformarea cladirii in imobil de birouri. Decizia vine pe fondul unei efervescente crescute pe piata de birouri din Romania, dar…

- Seria evenimentelor The Grand Heritage continua cu o expoziție de excepție – Salutari din Uranus! – un proiect care aduce laolalta numeroși pasionați ai celebrului cartier din București, disparut la mijlocul anilor ’80, in urma lucrarilor de modernizare a Capitalei. In cadrul vernisajului au fost prezentate,…