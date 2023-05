Parcare gratuită pentru donatorii de sânge. Ce alte beneficii mai primesc Romanii care doneaza sange ar urma sa beneficieze de parcare gratuita peste tot in tara, condiția fiind ca soferii sa doneze sange de doua ori pe an, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica. Dupa cum se știe, rezervele de sange din spitale constituie o problema, iar acest stimulent are rolul de a face sa se majoreze cantitațile de sange donat. Nu de alta, dar Romania are printre cei mai puțini donatori din lume. „Persoanele care doneaza sange de cel putin doua ori in decursul unui an calendaristic beneficiaza de parcare gratuita in cadrul parcarilor publice de pe teritoriul Romaniei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

