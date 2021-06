Stiri pe aceeasi tema

- Sectoarele 1 si 4 ale Capitalei sunt cele mai solicitate de soferi, conform yeParking. Cel mai putin solicitat sector de catre soferii din Bucuresti este Sectorul 2. Autoritatile locale ar trebui sa ia in considerare colaborarea cu mediul privat pentru parcari. Soferii din Bucuresti stiu ca…

- Oficialii Metrorex vin in sprijinul conducatorilor auto care doresc sa calatoreasca prin București cu metroul, oferindu-le un spațiu modern și sigur in care sa parcheze autoturismele. Incepand de la 1 iunie, șoferii beneficiaza de parcare gratuita in intervalul 06:00 – 23:00 in incinta terminalului…

- Parcarea de tip park and ride de la Straulești devine gratuita pentru calatorii care au un abonament Metrorex. Cei care nu vor sa intre cu mașinile in blocajele din București iși pot lasa acolo mașinile intre orele 6.00 - 23.00.

- Peste un sfert dintre soferii (27%) care circula prin Bucuresti cauta, zilnic, un loc de parcare in centrul orasului si pierd, in medie, 10-20 minute pana gasesc un astfel de spatiu de stationare, arata datele unui studiu realizat de o aplicatie de parksharing. Conform yeParking, in ceea ce priveste…

- Uneori, nu suficient de des, soferii care opresc la shaormeriile din centru blocand prima banda de circulatie sunt amendati de politisti. Nimic de comentat aici, in afara faptului ca astfel de actiuni sunt, asa cum am spus mai sus, prea putine. Insa, atentia ar trebui sa se indrepte si catre…

- FOTO| Șoferii „șmecheri” din Alba Iulia continua sa iși parcheze mașinile pe trotuar. Multe locuri cu plata, lasate GOALE Unii șoferi din Municipiul Alba Iulia se pare ca nu vor sa scape de „metehnele” vechi pe care le-au deprins, mai ales in ceea ce privește parcarea regulamentara. Așa cum se poate…

- De cateva zile, pe Bulevardul Republicii se monteaza noi leduri, moderne și mult mai economice! Șoferii care le-au admirat in trafic susțin insa ca seamana cu niște farfurii atarnate chiar pe mijlocul bulevardului. Șoferii s-au aratat ingrijorați și in legatura cu dispariția unor locuri de parcare…!…

- LICITAȚIE pentru atribuirea a 29 de locuri de parcare, in Municipiul Aiud. In ce zona vor fi acestea In municipiul Aiud se va organiza, in data de 14 aprilie 2021, o licitație pentru atribuirea unui numar de 29 de locuri de parcare, de pe strada Morii. ”Serviciul Public de Interes Local Administrația…