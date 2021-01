Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul parcarilor publice cu plata a intrat oficial in vigoare in municipiul Alba Iulia de luni, 18 ianuarie. Pana in luna februarie nu vor fi date amenzi, insa șoferii care parcheaza pe locurile marcate ca parcare publica și nu platesc taxa risca sa primeasca avertismente. Din 1 februarie vor fi…

- Sistemul parcarilor publice cu plata a intrat oficial in vigoare de astazi, 18 ianuarie, in municipiul Alba Iulia. Doua saptamani nu vor fi date amenzi, insa șoferii care parcheaza pe locurile marcate ca parcare publica și nu platesc taxa risca sa primeasca avertisment. Din 1 februarie, vor fi aplicate…

- Politia damboviteana va informeaza: Avand in vedere condițiile meteorologice existente in zona montana, respectiv intensificarea vantului cu rafale de 60-70 Post-ul DAMBOVIȚA: Accesul in zona montana pe DJ 713, INTERZIS! Drumul este, oficial, inchis. Șoferii risca amenzi apare prima data in Gazeta…

- Parcarile cu plata vor intra in vigoare in Municipiul Alba Iulia. Ce parere au albaiulienii despre noua reglementare Subiectul locurilor de parcare este unul care da mari batai de cap albaiulienilor. Pana acum, marea nemulțumire era lispa locurilor de parcare, insa acum problema centrala a cetațenilor…

- Sistemul parcarilor cu plata intra in vigoare din 18 ianuarie, la Alba Iulia, dupa un an in care nu s-au dat amenzi, in starea de alerta. Și de data aceasta, reprezentanții Primariei spun ca in primele doua saptamani dupa data menționata vor fi doar avertismente pentru cei care nu-și achita locul de…

- De luni, 4 ianuarie 2020, ora 08:00, cetațenii municipiului Cluj-Napoca vor avea posibilitatea de a-și prelungi și plati online abonamentul de parcare, și din cartiere, prin accesarea site-ului Primariei, secțiunea Administrație/Servicii online/Parcari/Abonamente…

- Cladirea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia a fost preluat in patrimoniul Primariei municipiului Alba Iulia. Mai exact, in luna septembrie, a fost semnat un protocol de preluare a cladirii intre RADEF Romania Film și Primaria municipiului Alba Iulia. Reprezentanții celor doua parți au constatat…

- Ziarul Unirea Noi reguli pentru impozite, taxe locale și amenzi in Alba Iulia din 2021. Proiectul in consultare publica in luna decembrie Noi reguli pentru impozite, taxe locale și amenzi in Alba Iulia din 2021. Proiectul in consultare publica in luna decembrie In cadrul ședinței de consultare publica…