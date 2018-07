Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut service auto din Timisoara a patentat o taxa inedita: verificarea fara verificare! Asa cum... The post Taxa din burta aplicata la un renumit service auto din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Despre reabilitarea Strazii Versului - una dintre cele mai napastuite din punct de vedere edilitar din Timișoara - se tot vorbește... The post Schimbari majore in sudul Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Astazi dimineața, semafoarele din zona Punctelor Cardinale din Timișoara au fost nefuncționale, aspect care i-a derutat pe șoferii mai puțin familiarizați cu regulile de circulație, așa cum se intampla de regula in astfel de momente. The post Ce se intampla intr-o intersecție din Timișoara cand nu funcționeaza…

- In timp ce multe genuri de afaceri incep sa nu mai prinda si sa fie abandonate, romanii par tot mai captivati de jocurile de noroc. Nebunia acestui adevarat drog a cuprins segmente tot mai mari ale populatiei ... The post Patima jocurilor de noroc ia amploare la Timișoara appeared first on Renasterea…

- Realitatea seaca a cifrelor, evidențiata de administrația timișoreana la sfarșitul anului trecut, ne arata ca in municipiul de pe Bega sunt inregistrate la Direcția fiscala 125.195 de autovehicule ... The post Varianta de parcare: prioritate pentru mașinile din Timisoara appeared first on Renasterea…

- Timișorenii pot test deja prima parcare multietajata din oraș, construita in apropiere de Iulius Mall. Pentru cei care doresc doar sa se plimbe... The post Se poate și parcare supraetajata in Timișoara. Așa ceva nu s-a mai vazut la noi (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Vineri va fi inaugurata prima parcare supraetajata din Timișoara, dupa o investiție privata de 12,6 milioane de euro. Aceasta va deservi Iulius Mall ... The post Prima parcare supraetajata din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Incepand de astazi vor fi impuse restrictii de circulatie pe una dintre cele mai aglomerate artere din Timisoara! Este vorba despre Bulevardul Liviu Rebreanu ... The post Restrictii de circulatie pe Bulevardul Liviu Rebreanu appeared first on Renasterea banateana .