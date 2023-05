Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de panica pentru locuitorii din zonele afectate de cutremurul din Arad . Foarte mulți oameni se roaga la Dumnezeu pentru a nu mai trai astfel de clipe. Temerile le-au fost intensificate dupa o replica foarte puternica a seismului de luni. Cutremurul din Arad a adus momente de panica…

- Cutremurul cu o magnitudine de 4,9 grade pe scara Richter, de luni seara, inregistrat la doar 15 kilometri de municipiul Arad, a scos oamenii in strada, in Arad și Lipova, noteaza agenția naționala de presa Agerpres.

- Imediat ce cutremurul s-a produs, sute de oameni din cartiere au iesit in strada, de teama ca ar putea exista replici. In Arad si Lipova, locuitorii de la blocuri inca sunt pe strazi, schimband impresii si spunand ca a fost cel mai intens cutremur pe care l-au simtit in zona. "S-au zguduit ferestrele…

- Locuitorii de la blocurile din municipiul Arad si orasul Lipova au simtit cel mai intens cutremurul care s-a produs luni seara si au iesit in strada speriati, insa autoritatile spun ca deocamdata nu au fost raportate pagube.

- In aceasta seara, la ora 20:46:43 a avut loc un cutremur in județul Arad. Epicentrul a fost in apropiere de Lipova, la 12 kilometri. Cutremurul a avut magnitudinea de ML 4.6 și adancimea de 15 kilometri. A fost resimțit in municipiul Arad și in tot județul. „Pana in acest moment nu avem apeluri privind…

- A fost cutremur, luni seara, la mica distanța de Arad. Seismul, cu o magnitudine de 4,6 grade pe scara Richter, s-a simțit in multe zone din județul Cluj. „In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km. Cutremurul…

- Cutremur de magnitudine 4,6 in Romania, luni seara. S-a simțit și in Alba Un cutremur de magnitudine 4,6 a fost semnalat luni seara in Romania. Potrivit INFP, in ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km. Cutremurul…

- Sub zodia cutremurelor… Miercuri, 22 februarie 2023, la ora 16:37:53 s-a produs in zona Banat, Timis, un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade, la adancimea de 7,1 km. Cutremurul s-a produs la 43 km S de Timisoara, 83 km NE de Belgrad, 83 km NE de Zemun, 91 km S de Arad, 104 km E […] The post S-a cutremurat…