Parc industrial pe ruinele «Complexului Bora»

- Administrația Pavel a reușit dupa 2 ani sa renunțe la serviciile directorului adjunct al Infrastructura Drumuri și Poduri SA, firma inființata in mandatul trecut pentru a susține eforturile investiționale ale administrației județene. O data cu el a fost retras pe linie moarta și ex-primarul Alexandru…

- Realizarea fructelor este una profitabila, mai ales daca ai un frigider industrial unde sa le depozitezi și sa le vinzi atunci cand e mai oportun. Antreprenorul Dmitrii Latisev și-a construit un frigider in satul Rudi, raionul Soroca, din necesitate, iar acum a devenit o afacere profitabila. Pe langa…

- Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița, a cerut oficial Ministerului Apararii Naționale transferarea imobilului cunoscut sub denumirea Casa Armatei in patrimoniul județului Ialomița. Intenția administrației județene este de a reabilita acest imobil in vederea transformarii lui intr-un…

- Administrația locala din Fetești a facut primele demersuri pentru realizarea proiectului ce vizeaza amenajarea unui miniport turistic, pe malul brațului Borcea. Proiectul a fost lansat in luna mai a acestui an, fiind rezultatul unui parteneriat incheiat intre Primaria Fetești și Consiliul Juudețean…

- Joi, 25 august, Consiliul Județean Ialomița a dezafectat garajele deținute in spatele Primariei Slobozia. Acțiunea se reruleaza la 5 luni de la aprobarea deciziei in cadrul Consiliului Județean Ialomița. Reamintim ca Operațiunea «Garajul» a fost inițata de administrația Soare in urma cu un an și va…

- Fostul deputat social-democrat Silvian Ciuperca, 73 de ani, a fost gasit decedat duminica dimineața intr-un șanț in localitatea Balcești, dupa ce ieșise la alergat, scrie ziarul local Gazeta Valceana . Polițiștii din Valcea au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in urma incidentului. Trupul…

- ”Astazi, la sediul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a fost semnat contractul pentru finantarea primei etape a proiectului de investitii Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a Operatorului Regional din judetele Calarasi si Ialomita”,…

- Lucrarile la Conacul Bolomey, cel mai frumos conac al Baraganului, au ajuns aproape la jumatate. Marian Pavel, presedintele Consiliului Judetean Ialomita, a inspectat santierul zilele trecute alaturi de Robert Cazanciuc, vicepresedintele Senatului Romaniei.