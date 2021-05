Parc Industrial de 10 hectare în Bălești Parcul Industrial din comuna Balești prinde contur. Este o zona industriala care se va intinde pe aproximativ 10 hectare. In momentul de fața se lucreaza la parcelarea celor 10 hectare de teren unde vor putea fi amenajate hale sau vor putea fi construite diferite cladiri in care sa se desfașoare activitați economice. Parcul Industrial din Balești a aparut la inițiativa Consiliului Județean Gorj și se spera ca in zona sa se dezvolte activitați economice care sa insemne sute de locuri de munca pentru cetațenii din comuna, din municipiul Targu Jiu și nu numai. De regula in parcurile industriale care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii din Targu Jiu au primit vizita Parintelui Arhiepiscop Calinic. Pe 15 aprilie, Parintele Arhiepiscop Calinic a vizitat, impreuna cu Retevoi Valentin – Șeful Salvamont Nucșoara, Baza de Salvare Montana din Targu Jiu, unde au fost intampinați de profesorul Sabin Cornoiu, Președintele Asociației…

- Doi tineri, de 16, respectiv 18 ani, au murit in noaptea de 29 spre 30 martie, intr-un accident rutier care a avut loc la intrare in Targu Jiu, in comuna Balanești. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un tanar de 18 ani, din comuna Scoarța, in timp ce conducea un autoturism pe…

- In ciuda restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, Tașuleasa Social continua impaduririle și anul acesta. Asociația, care a limitat numarul de voluntari participanți, pregatește trei astfel de acțiuni, care se concentreaza in jurul comunei Budești. Tașuleasa Social nu a renunțat la acțiunile de…

- Recensamantul de proba al populației, in Targu Jiu și Balești, a debutat miercuri. Recensamantul Populației și Locuințelor din Romania se va desfașura, in premiera, in sistem mixt, prin colectare directa de date de la populație, inclusiv autorecenzare, și colectare indirecta, din surse administrative.…

- Sub o mie de profesori, din aproape 4.000, s-au vaccinat in județul Gorj. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pe platforma de vaccinare sunt inscrise 108 de unitați de invațamant cu personalitate juridica, din totalul celor 109. Sunt 3.985 de cadre didactice in județul Gorj, dintre care 1.509…

- Bucureștiul abunda in platforme industriale, majoritatea dezafectate in anii de dupa 1989. Cele mai multe ajung la investitorii imobiliari care le revand sau le dezvolta. Ultimele tranzacții de pe piața din București au in centru SIF Banat-Crișana, care a cumparat platforma gigant de 540.000 mp a IMGB…

- Bucureștiul abunda in platforme industriale, majoritatea dezafectate in anii de dupa 1989. Cele mai multe ajung la investitorii imobiliari care le revand sau le dezvolta. Ultimele tranzacții de pe piața din București au in centru SIF Banat-Crișana, care a cumparat platforma gigant de 540.000 mp a IMGB…

- La data de 22.02.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Satu Mare impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Satu Mare au efectuat un numar de 14 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Satu Mare, intr…