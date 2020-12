Parc în Mănăștur, pe locul unei centrale termice dezafectată. Demersuri similare în toate cartierele Clujului

Centralele termice care nu mai funcționeaza vor fi demolate de primarie, care va amenaja parcuri de joaca și spații verzi pe locul acestora. Un prim demers de acest fel este în desfașurare în cartierul Manaștur, pe strada Primaverii, la o centrala care nu mai furnizeaza energie termica.

&"Imobilul a avut destinația de centrala termica de cartier iar demolarea acestuia este motivata de faptul ca toți consumatorii racordați la instalațiile de alimentare cu energie termica sunt deconectați de la sistemul centralizat,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

