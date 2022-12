Parc fotovoltaic pe 3.000 ha de la ADS în Oltenia Un parc fotovoltaic care se va intinde pe 3.000 ha va fi construit in Oltenia la Piscu Sadovei, a anunțat șeful Agenției Domeniilor Statului (ADS) George Sava. Construcția se va realiza pe terenuri de categoria cinci, neproductive și degradate, care nu pot fi folosite pentru agricultura. ”ADS va pune la dispoziție circa 3.000 ha de teren de categorie cinci, neproductiv și degradat la Piscul Sadovei-Dabuleni, unde se pare ca se va realiza unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Europa, din ce am ințeles eu. Este un parc care va permite folosirea duala a terenului, de aceea s-a și modificat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

