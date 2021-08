Parc de agrement de 5 milioane de euro din Baia de Fier Parcul de agrement de la Baia de Fier va incepe sa prinda contur. A fost atribuit contractul pentru proiectarea și execuția lucrarilor la obiectivul Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement in stațiunea Baia de Fier. Compania care a caștigat licitația va trece la realizarea proiectului, dupa care acesta va fi pus in opera. In urma licitației, contractul are o valoare de 13,4 milioane de lei. Bugetul total este insa de 5 milioane de euro. Va fi amenajat un parc uriaș de agrement. Vor fi ale pietonale de 7,5 kilometri și piste de biciclete tot de 7,5 kilometri. Proiectul va include și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

