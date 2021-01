Paraziții lansează berea CAVOU! Se servește ”Rece ca mortu’” Popularii hip-hoperi știu ca textele lor au mers intotdeuna mana in mana cu o bautura. Pentru berea lor, bautura pomenuita in mai toate cantecele lor, Cheloo (Ștefan Ion) și Omblandon (Catalin Ștefan Ion) și Freaka Da Disk (Petre Urda) au intrat in parteneriat cu un specialist in manufactura berii nepasteurizatre și nefiltrate. Astfel, anul acesta, Paraziții vor lansa propria bere, promovata in stilul lor caustic, prin sloganul: ”O bere rece ca mortu’”. Berea, una craft, va fi facuta la o mica fabrica de la Targu Mureș prezenta deja pe piața de profil cu alte tipuri de bere. Se ofera cineva?… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Popularii hip-hoperi știu ca textele lor au mers intotdeuna mana in mana cu o bautura. Pentru berea lor, bautura pomenuita in mai toate cantecele lor, Cheloo (Ștefan Ion) și Omblandon (Catalin Ștefan Ion) și Freaka Da Disk (Petre Urda) au intrat in parteneriat cu un specialist in manufactura berii nepasteurizatre…

- Popularii hip-hoperi știu ca textele lor au mers intotdeuna mana in mana cu o bautura. Pentru berea lor, bautura pomenuita in mai toate cantecele lor, Cheloo (Ștefan Ion) și Omblandon (Catalin Ștefan Ion) și Freaka Da Disk (Petre Urda) au intrat in parteneriat cu un specialist in manufactura berii nepasteurizatre…

- Solista (40 ani), care e dependenta de sala de fitness, nu a mai suportat criticile și a avut o reacție dura la adresa haterilor sai. ”Intr-o zi pot sa arat horror pentru ca nu am dormit sau ca toata lumea se mai trezește cu fața la cearșaf. Nici nu ma intereseaza daca sunt frumoasa sau urata pentru…

- Poate ca pentru noi aceste cifre nu inseamna prea mult dar ele reprezinta o reușita a echipei medicale de la Iași, care de ani buni efectueaza intervenții de transplant renal. Prin ei și donatori, bolnavii care fac dializa pot duce o viața normala. Anul acesta a fost unul greu, marcat de o pandemie…

- Criticata inca inainte de lansare, moneda virtuala a Facebook are un nou nume: in loc de Libra aceasta va fi lansata drept Diem Dollar, potrivit news.ro.Criptomoneda pe care Facebook, impreuna cu celelalte companii care compun Libra Association, vrea sa o lanseze anul viitor se va numi Diem Dollar,…

- La nivelul judetului sunt 1.780 de persoane aflate in carantina la domiciliu. In acest moment, sunt 475 de persoane internate, dintre care 444 din judetul Constanta si 31 din alte judete. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 6.257 de persoane…

- Compania farmaceutica Neolpharma din Mexic se pregatește pentru producția de vaccin impotriva noului coronavirus, cand acesta va fi disponibil. Tara finanțeaza șase studii clinice pentru a-și produce propriul vaccin, potrivit C NN. In unitatea de producție a Neopharma, mii de fiole trec pe banda in…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, Viaceslav Volodin l-a informat pe președintele Vladimir Putin ca 38 de parlamentari ai Rusiei sint internați in spital in acest moment, din cauza infectarilor cu COVID-19, scrie stirileprotv.ro Potrivit unui comunicat al Kremlin-ului,…