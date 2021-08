Paravane traforate Folosite in mod tradițional in aer liber pentru a proteja gradina și ocupanții sai de ochii curioșilor, paravane decorative sunt, de asemenea, o soluție arhitecturala populara in interior. Intr-adevar,... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Unul din 10 mileniali (persoane din categoria de varsta 24-37 ani) si unul din 10 tineri din Generatia Z (persoane din categoria de varsta 18-23 ani) care au fost vizati de o tentativa de frauda au si cazut victime si au pierdut sume de bani, arata datele transmise de Microsoft.

- De la inceputul pandemiei, pina pe 1 iulie curent, moldovenii au cheltuit circa 441 milioane de lei, echivalentul a peste 20 milioane euro, pe testele Real Time PCR pentru diagnosticarea Covid-19, efectuate la instituțiile medicale private, informeaza CURENTUL. Solicitați de reporterul nostru, reprezentanții…

- Statele Unite au lovit duminica militii sustinute de Iran la frontiera irakiano-siriana, ca raspuns la inmultirea atacurilor cu drone impotriva intereselor lor din Irak. Cel puțin cinci persoane au murit, iar mai multe au fost ranite, potrivit unui ONG, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Cea de-a doua editie a programului Rabla pentru electrocasnice, in care romanii au primit vouchere de la stat pentru televizoare, laptopuri si tablete, s-a dovedit a fi un succes la capitolul inscriere, nu si la achizitia propriu-zisa a produselor.

- Tricolorii U23 se pregatesc in cantonamentul preolimpic utilizand mingile de antrenament pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mingea este Adidas Context 21 si este similara cu cea care va fi mingea oficiala a turneului de fotbal, informeaza frf.ro, potrivit news.ro. Citește și: Discuțiile…

- Mai multe femei romance au fost casatorite cu cetațeni non-europeni, majoritatea nigerieni, pentru ca soții lor sa obțina permise de ședere. Totul intr-o afacere cu profituri de mii de euro. Cinci persoane au fost arestate de poliția spaniola, intr-o anch

- Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, a anuntat, marti, ca va investi in acest an 612 milioane de lei (126 milioane euro), cu 11% mai mult decat in 2020, in special in modernizarea si extinderea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice.

- Braconaj piscicol in perioada de prohibitie. Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina, aflati in timpul exercitarii atributiilor de serviciu in zona de vest a Golfului Musura, au descoperit in apa plase de pescuit de pescuit din fir textil si multifilament, cu captura de peste in acestea.Politistii…