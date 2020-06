Pârâul Nadeș a ieșit din matcă! Paraul Nadeș, care trece prin satul Țigmandru, comuna Nadeș, a ieșit din matca și a inundat patru gradini de 700mp, un beci și un adapost de animale. Proprietarii au reușit sa evacueze animalele din apa de jumatate de metru care a inundat anexa gospodareasca. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Sighișoara. Paraul Nadeș a ieșit din matca! at Sursa articolului: Paraul Nadeș a ieșit... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

