- Moartea fulgeratoare a fetiței de doar 11 ani care a murit langa școala unde invața, imediat dupa ce a terminat ora de sport, a ingrozit o țara intreaga. Familia, cadrele medicale și colegii sunt devastați de durere. In memoria copilei, conducerea școlii a pus doliu la usa, dar și o banca la geam, care…

- Youssef Ajniyah, tanarul de origine marocana gasit mort alaturi de iubita romanca in vila din Iasi in care locuiau, trebuia sa ajunga vineri impreuna cu iubita la Bruxelles, informeaza publicatia locala Ziarul de Iasi . Familia tanarului locuieste in Bruxelles, iar acestia au sesizat poliția cand Youssef…

- Dan Negru este sfașiat de durere, asta dupa ce a afla cutremuratoarea veste ca bunul sau prieten Benone Sinulescu s-a stins din viața. Cei doi se cunoșteau de mai bine de 25 de ani, iar in tot acest timp au legat o relație foarte frumoasa, astfel ca se vizitau deseori cand prezentatorul TV mergea la…

- Denis și-a pierdut viața in urma cu doar trei zile intr-un cumplit accident rutier, in Argeș, iar acum trupul sau neinsuflețit a ajuns pentru ultima oara acasa. Maine tanarului de 16 ani va fi inmormantat sub privirire indurerate ale familiei și ale prietenilor.

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a transmis vineri un mesaj de condoleante familiilor indoliate si insanatosire grabnica tuturor celor afectati de incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta si a accentuat ca astfel de lucruri nu trebuie sa se mai repete, agerpres.ro. "Am…

- LeBron James a precizat în timpul "Media Day" a celor de la Los Angeles Lakers ca s-a vaccinat împotriva Covid-19. Starul baschetului american a refuzat însa sa îi incurajeze și pe alții sa o faca, acesta precizând ca este treaba fiecaruia ce decizii alege sa…

- Pentru familia primarului Calin Bibarț vin vremuri dificile. Calin Bibarț, care se pregatește sa sarbatoreasca un an in fruntea Primariei, este tot mai marginalizat de propriul partid. Pentru PNL Arad, „Bibi” practic nu mai exista: de problemele din municipiu pare ca se ocupa deputatul Sergiu Bilcea,…

- Durere de nedescris astazi pentru familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut pe Petrica Cercel. Sute de persoane au dorit sa il conduca pe celebrul manelist pe ultimul drum, insa doar familia a avut acces in cimitir. Regretatul manelist este inmormantat chiar in aceste momente, in cimitirul Ghencea.