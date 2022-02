Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe țari și-au indemnat cetațenii sa paraseasca Ucraina, pe fondul avertismentelor privind o invazie rusa, relateaza BBC. Ministerul de Externe din Marea Britanie a transmis ca toți cetațenii englezi „ar trebui sa plece acum, cat timp sunt inca disponibile mijloace de transport comerciale”. De…

- Joe Biden le-a spus liderilor europeni, in discuția de vineri seara, la telefon, la care a participat inclusiv președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea loc in cateva zile, transmite The Guardian care citeaza surse diplomatice,…

- Ce obligații au romanii din diaspora daca Romania declara stare de mobilizare sau de razboi. „Nu exista o dinamica deosebita in ceea ce privește activitațile de rutina pe care le desfașoara centrele militare județene. Este aproximativ la fel”, a spus purtatorul de cuvant al MApN, generalul de brigada…

- O discuție telefonica între premierul Marii Britanii Boris Johnson și președintele Rusiei Vladimir Putin a fost amânata pentru miercuri dupa-amiaza, dupa ce fusese programata inițial luni. Apelul telefonic a fost anulat de Boris Johnson care a fost nevoit sa raspunda la întrebarile…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat duminica ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca in Rusia din cauza "tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina" si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters. Departamentul de Stat si-a republicat…

- SUA a trimis peste 80 de tone de armament in Ucraina si isi anunta personalul local si cel neesential din ambasada, dar si cetatenii din Ucraina sa paraseasca tara in cel mai scurt timp, deoarce evacuarea lor pe timp de r

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat duminica ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca în Rusia din cauza "tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina" si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Agentiile de informatii americane nu exclud ca Rusia ar putea opta "pentru fabricarea unui pretext pentru o invazie, inclusiv prin activitati de sabotaj si operatiuni informationale, acuzand Ucraina ca pregateste un atac iminent impotriva fortelor ruse din estul Ucrainei", a avertizat joi seara Jake…