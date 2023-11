Nici nu a apucat sa intre cu adevarat in ultimul an de mandat prezidențial, ca nimic nu mai pare sa ii mearga șefului statului. Cel care de-abia acum incepe sa conștientizeze și el ”cat de mic incepe sa fie”… Nu doar in ochii ”romanilor mei”… Sau ai foștilor protectori din sistem, primii de altfel care […] The post PARASIT PANA ȘI DE DUMNEZEU! first appeared on Ziarul National .