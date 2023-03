Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului e in doliu! Un actor celebru in varsta de 66 de ani a murit dupa s-a inecat in timpul unei scufundari. Trupul starului a fost gasit pe o plaja din Australia. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un cunoscut jurnalist sportiv din Italia, Pier Attilio Trivulzio, a fost gasit in apartamentul sa din Novara la 7 luni dupa ce a murit. Descoperirea a fost facuta in urma sesizarii unui fost coleg care nu a mai reușit sa-l contacteze, scrie digi24.ro.

- Este doliu la Hollywood dupa ce Jansen Panettiere a murit la doar 28 de ani. Tanarul actor este cunoscut in lumea intreaga datorita unui serial celebru in care a fost distribuit. Așadar, ce s-a intamplat cu actorul din serialul „The Walking Dead”. A murit Jansen Panettiere. Avea doar 28 de ani și l-ai…

- Doliu uriaș in lumea sportului! Un fotbalist cunoscut a murit la 31 de ani sub daramaturile din Turcia, produse in urma cutremurelor de pe data de 6 februarie. Trupul neinsuflețit al sportivului a fost descoperit și ridicat la suprafața de catre echipele de salvatori sambata, 18 februarie. Ce a transmis…

- Horia Crișan a fost cunoscut pentru articolele din ziarul Informația Zilei de Maramureș, dar și pentru emisiunile facute la PLUS TV Maramureș, in plus el a fost cunoscut și de parinții viitoarelor speranțe ale handbalului maramureșean pe care le-a antrenat. A fost omul care a trait și a respirat SPORT.…

- Doliu uriaș in lumea teatrului romanesc, dupa ce un alt actor cunoscut a parasit scena vieții la doar 65 de ani. Cu profunde regrete a fost anunțata moartea prematura a unuia dintre cei mai indragiți actori din Romania, Teodor Corban, cunoscut in special pentru rolul zapciului Costandin din „Aferim”.…