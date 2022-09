Părăsește Ion Țiriac România? Unde își satisface singurele plăceri Ion Țiriac a declarat pentru Antena 3 ca de ceva timp și-a facut un obicei sa calatoreasca in Africa, mai exact in Namibia! Acolo are o casa. Acest lucru i-a facut pe mulți sa se intrebe daca Ion Țiriac a decis sa paraseasca Romania. „Singurele mele placeri sunt cele din Africa acum, pentru ca stau acolo la mine acasa, in Namibia. Acum ma duc și iar stau probabil 2-3 saptamani acolo. Aș vrea sa fug de tot, și de fundație, și de construcții și de absolut tot, dar este foarte greu, daca te-ai obișnuit in ritmul asta”, a spus Ion Țiriac. „Eu sunt atat de batran incat” In urma cu cateva saptamani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

