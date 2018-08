Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier s-a petrecut pe raza localitații Cațcau, la ieșirea spre Baia Mare. Un camion nu a pastrat distanța regulamentara fața de o alta mașina. Doua autovehicule facute praf.

- Achitarea Rovinietei este obligatorie pentru toate categoriile de vehicule inmatriculate in Romania precum si pentru cele inmatriculate in alte state si care doresc sa circule pe drumurile nationale, este obligatorie atat pentru persoane juridice cat si pentru persoanele fizice.

- Transalpina a intrat in reparatii inainte de week-end. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu efectueaza astazi lucrari de plombare pe intreg traseul care traverseaza judetul Gorj si in special in zona montana. Dupa perioada de iarna s-au mai format gropi in carosabil, iar pentru ca in zona sunt așteptați…

- Bautura i-a luat mintile unui sofer din orasul Odesa. Dupa ce a fost oprit de politie, barbatul a scos un topor din portbagaj si a inceput sa dea cu el in masina.Incidentul a fost surprins de camera de supraveghere instalata in automobilul politiei.

- Ion Krech, fost director IT in Ministerul Justiției, a fost gasit vinovat de instanța Tribunalului București, de luare de mita și folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, avand rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor…

- Foarte multi conducatori auto s-au aflat pe Transalpina la sfarsitul saptamanii trecute. Au fost si multi motociclisti, dar si masini care tractau rulote. Turistii au cautat zona montana pentru a-si petrece zilele libere. Drumarii au exectuat zilnic reviziile pe Transalpina si au curatat drumul. Vestea…

- Unul din 5 romani plateste cu intarziere intretinerea, creditul ipotecar sau chiria. Este rezultatul unui studiu european, care ii plaseaza in topul datornicilor pe greci, restantieri in proportie de 50%. Cei mai constiinciosi sunt nemtii.

- „In urma discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții acestei firme, am incheiat o ințelegere de principiu care urmeaza sa fie aprobata printr-un protocol la prima ședința de consiliu local, prin care firma Nutripork iși va inchide activitatea de creștere a porcilor de pe teritoriul municipiului…