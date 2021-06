Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a ajuns in stare grava la spital vineri, dupa ce a cazut cu parapanta in județul Arad, de la o inalțime de șapre metri. Barbatul a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Spitalul Județean Arad. Parapantistul s-a prabușit intre localitațile aradene Ghioroc…

- Un parapantist a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a prabușit in timpul unui zbor. Accidentul s-a produs vineri, in județul Arad. Parapantistul s-a prabușit intre localitațile Ghioroc si Sambateni din județul Arad, potrivit primelor informații oferite de ISU Arad pentru Mediafax. Parapantistul…

- • Populatia din zona a fost avertizata prin sistemul Ro-Alert • Zeci de pompieri se luptau, ieri – dupa amiaza, cu flacarile care au cuprins o hala inca din jurul orei 2,30 • ISU Prahova lua in calcul prezenta unei persoane in incinta • Reprezentantii SC Eco Burn SRL sustin ca „este al treilea incendiu…

- Un barbat din comuna Codaesti a fost grav ranit, vineri, dupa ce a cazut din caruta intr-o coasa care i-a strapuns abdomenul, potrivit agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, barbatul se afla intr-o caruta cu mai multe persoane cu care…

- Accident rutier in Rasova.Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi in Rasova, judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un accident rutier. O persoana a cazut de pe un scuter.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Accidentul a avut loc la iesire din Barzava spre Arad. In autoturism se aflau trei persoane, doua fiind incarcerate pe locurile din fata, iar o a treia persoana se afla pe bancheta din spate."Victima din spate a fost scoasa fara manevre de descarcerare. Soferul a fost descarcerat, fiind preluat de SMURD…

- Un copil in varsta de patru ani a cazut, astazi de la primul etaj al unui bloc din Pitesti. Politistii investigheaza imprejurarile in care s-a produs incidentul. „Copil de 4 ani cazut de la etajul 1, a fost preluat constient de echipaj medical. Politistii Sectiei 2 Politie Pitesti efectueaza verificari,…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dobrogea” al județului Constanța, incidentul s-a produs in zona Hotelului Europa, la o distanța de aproximativ 500 de metri de țarm.„Intervenim in Eforie Nord, la o misiune de cautare/salvare a doi scafandri ce supravegheau lucrarile…