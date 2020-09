Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, l-a intrebat, luni seara, pe candidatul PMP la Primaria Capitalei, fostul președinte Traian Basescu, daca va avea un regret duminica seara, atunci cand primar general ar putea fi tot Gabriela Firea."Daca duminica seara nu ar fi Nicușor Dan primarul genral,…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei sustine ca nu a vazut imaginile si nu poate confirma ce este acolo. Nicusor Dan sustine ca s-a intalnit cu Catalin Grigore, un dezvoltator imobiliar din zona de sud a Bucurestiului, la initiativa acestuia. Citeste si: Nicusor Dan, legaturi stranse…

- "In secunda aia, tre sa iei un pumn sa-i spargi gura, ba! (...)Ele trebuie altoite, ma. (...) Ba, prima data cand te-a certat aia sau te-a persiflat sau ți-a raspuns in nas la vreo masa in public, undeva, și ți-a raspuns (...) jap, de fața cu toata lumea (...) Japul nu e ceva nasol, e un jap, din…

- Face ce face si intra iar in scandal! Dana Budeanu il desființeaza pe Nicușor Dan. Ce a spus criticul de moda despre candidatul la Primaria Capitalei la Verdict Politic? Ce spune Dana Budeanu despre Nicușor Dan Alegerile locale se apropie cu pasi repezi, iar candidatii nu mai stiu ce sa faca pentru…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arata ca in ciuda dificultaților economice de la Primaria Capitalei a semnat pentru acordarea in continuare a stimulentelor acordate diverselor categorii de persoane defavorizate.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 106: 'PNL ca partid nu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și-a depus candidatura la Primaria Capitalei. El a explicat ca are un plan pentru modernizarea Capitalei și unificarea cu zonele limitrofe.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 104: 'Tot ce a aparut in presa sunt cretinisme' ”Eu…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, va avea o conferința de presa comuna cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița, duminica. In cadrul conferinței este de așteptat ca cei doi sa parafeze o alianța și sa anunțe candidații la Primaria Capitalei și la sectoare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu ii acuza pe presdintele Klaus Iohannis si pe premierul Ludovic Orban ca au blocat tara, au blocat spitalele, s-au blocat in palatele si nu mai vor sa stie si de oamenii afectati de inundatii, el acuzand Guvernul de lipsa de implicare motivata de faptul ca ”inundatiile…