- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a vizitat duminica trupele din unele dintre cele mai puternic bombardate zone ale frontului. In discursul sau de noapte, Zelenski a declarat ca a fost in Lysychansk și in Soledar.

- De 100 de zile Ucraina traiește in razboi, iar conflictul cu Rusia se anunța unul de lunga durata. Forțele ruse controleaza acum aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Luptele continua in mai multe parți ale regiunilor Lugansk și Donețk, in timp ce…

- Atacurile trupelor ruse au continuat duminica in mai multe zone din Ucraina. Odesa a fost atacat cu trei rachete de croaziera lansate din avion, una dintre ele fiind doborata de apararea antiaeriana, au transmis autoritațile ucrainene. Și regiunea Sumi din nord-estul Ucrainei a fost vizat de bombardamente.…

- UPDATE 08:10 - Purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, s-a intalnit sambata la Kiev cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat biroul sau.In cursul unei discutii telefonice sambata dupa-amiaza, Boris Johnson i-a oferit presedintelui ucrainean "sprijin economic si umanitar…

- O intalnire intre presedintele Volodimir Zelenski, secretarul de stat american Antony Blinken si seful Pentagonului Lloyd Austin a avut loc duminica seara la Kiev, potrivit unor informatii difuzate de presedintia ucraineana. „Americanii sunt astazi la Kiev. Discuta chiar in acest moment cu presedintele”,…

- Serviciile ucrainene de securitate (SBU) au publicat luni o inregistrare video in care apare deputatul Viktor Medvedciuk, un om de afaceri apropiat presedintelui rus Vladimir Putin care a fost arestat recent, in care cere ca, in schimbul eliberarii sale Rusia sa elibereze militari si civili din orasul…

- Militarii ucraineni au publicat noi imagini care arata amploarea conflictului din aceasta zona. Imaginile furnizate de drone surprind momentul in care un blindat ucrainean distruge doua tancuri rusesti.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține ca asediul pe care militarii ruși il fac la Mariupol „va intra in istoria crimelor de razboi”. Președintele a facut aceste afirmații in timpul mesajului zilnic adresat poporului ucrainean. „Sa faci asta unui oraș pașnic, sa faci ceea ce ocupanții au…