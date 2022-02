Paralizie financiară la Washington Camera Reprezentantilor a votat prelungirea bugetului de stat pana la data de 11 martie, amanand astfel inca o data amenintarea unei paralizii a serviciilor federale americane, relateaza AFP. Adoptat cu numeroase voturi din tabara republicana, textul propus de democrati va trebui sa fie votat si in Senat pentru a putea fi promulgat ulterior de presedintele Biden. Cele doua partide nu au reusit pana acum sa se puna de acord pentru a adopta bugetul final pentru anul fiscal 2022. Ele sunt nevoite in schimb sa prelungeasca, de fiecare data cu o luna sau doua, bugetul actual, adoptat sub administratia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a votat marti prelungirea bugetului de stat pana pe 11 martie, amanand astfel inca o data amenintarea unei paralizii a serviciilor federale americane, informeaza AFP preluat de agerpres. Adoptat cu numeroase voturi din tabara republicana, textul propus de democrati va trebui…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a renuntat la unul dintre proiectele sale de reforma cele mai semnificative, acela de a le oferi tinerilor americani posibilitatea de a urma gratuit timp de doi ani cursurile unei universitati publice, a anuntat sotia sa Jill Biden, ea insasi profesoara universitara, relateaza…

- Liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a refuzat miercuri invitatia de a depune marturie în fata comisiei parlamentare care încearca sa faca lumina asupra rolului lui Donald Trump în atacul asupra Capitoliului de la Washington, anunta AFP, preluat de Agerpres.…

- Liderul republicanilor din Senatul SUA, Mitch McConnell, i-a acuzat joi pe democrati ca exploateaza politic marcarea unui an de la asaltul asupra Capitoliului, in cursul caruia sustinatori ai fostului presedinte republican Donald Trump au incercat sa ii impiedice pe membrii Congresului sa certifice…

- Coreea de Nord a lansat un proiectil neidentificat in mare, a anuntat miercuri armata sud-coreeana. Ar fi primul test de acest tip din partea Phenianului in 2022, noteaza AFP.Proiectilul a fost tras in marea din estul peninsulei, au indicat sefii de stat major interarme din Coreea de Sud intr-un comunicat,…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Acest text a fost aprig negociat in Congresul american, unde o mana de alesi republicani a incercat sa paralizeze serviciile federale, timp de cateva ore, in semn de protest fata de vaccinarea obligatorie impusa de Guvernul presedintelui democrat Joe Biden. Biden urmeaza sa promulge legea pana la miezul…

- O curte de apel a decis joi, 11 noiembrie, in favoarea fostului presedinte american Donald Trump, 75 de ani, și a blocat temporar trimiterea documentelor catre Comitetul Camerei Reprezentantilor, organismul care ancheteaza asaltul asupra Capitoliului , din 6 ianuarie, scrie agenția News.ro , care preia…